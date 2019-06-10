В Аскинском районе во время скачек на сабантуе лошадь влетела в людей

В Башкирии на оперативном совещании отчитались о прошедших в республике сабантуях. На этих выходных вновь не обошлось без происшествий. На этот раз ЧП произошло на скачках в Аскинском районе, сообщает сайт Newsbash.ru.





На этот раз в Аскинском районе Башкирии во время скачек одна из лошадей выбежала в толпу. К счастью, никто не пострадал. Однако Радий Хабиров потребовал решить эту проблему на следующих мероприятиях.

Скачки на сабантуях проходят всегда. Если такое происходит, значит, на местах не доработали. Не было ограждений. Разберитесь с этим.