В Аскинском районе во время скачек на сабантуе лошадь влетела в людей
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В Башкирии на оперативном совещании отчитались о прошедших в республике сабантуях. На этих выходных вновь не обошлось без происшествий. На этот раз ЧП произошло на скачках в Аскинском районе, сообщает сайт Newsbash.ru.
На этот раз в Аскинском районе Башкирии во время скачек одна из лошадей выбежала в толпу. К счастью, никто не пострадал. Однако Радий Хабиров потребовал решить эту проблему на следующих мероприятиях.
Скачки на сабантуях проходят всегда. Если такое происходит, значит, на местах не доработали. Не было ограждений. Разберитесь с этим.Этот инцидент - уже не первый в Башкирии. Ранее подобное ЧП произошло в Бакалинском районе республике. Во время сабантуя лошадь влетела в толпу зрителей, маленькая девочка получила различные травмы.
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