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В Аскинском районе во время скачек на сабантуе лошадь влетела в людей

Добавлено: 10.06.19
Просмотров: 131
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Аскинский район
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В Аскинском районе во время скачек на сабантуе лошадь влетела в людей

В Башкирии на оперативном совещании отчитались о прошедших в республике сабантуях. На этих выходных вновь не обошлось без происшествий. На этот раз ЧП произошло на скачках в Аскинском районе, сообщает сайт Newsbash.ru.

На этот раз в Аскинском районе Башкирии во время скачек одна из лошадей выбежала в толпу. К счастью, никто не пострадал. Однако Радий Хабиров потребовал решить эту проблему на следующих мероприятиях.

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Радий Хабиров:
Скачки на сабантуях проходят всегда. Если такое происходит, значит, на местах не доработали. Не было ограждений. Разберитесь с этим.
Этот инцидент - уже не первый в Башкирии. Ранее подобное ЧП произошло в Бакалинском районе республике. Во время сабантуя лошадь влетела в толпу зрителей, маленькая девочка получила различные травмы.

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