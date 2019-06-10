В Уфе произошел пожар в лицее на улице Худайбердина

Сегодня в 09.57 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в здании лицея по ул. Худайбердина г. Уфы.





На место незамедлительно направлены силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу пожара № 2, в том числе силы и средства от МЧС России в количестве 13 единиц техники и 30 человек личного состава, сообщает сайт Newsbash.ru.

По прибытию к месту вызова установлено, что в классе на первом этаже произошло горение мебели на площади 2 кв.м. Ранг пожара понижен до № 1. На тушение подано 2 ствола РСК-50, создано звено газодымозащитной службы.До прибытия пожарных расчетов персоналом из здания эвакуировано 38 человек, из них 23 ребенка, которые находились в летнем лагере.Погибших и пострадавших нет. В 10.14 открытое горение ликвидировано, в 10.20 пожар потушен полностью. Причину пожара установит дознаватель МЧС России.