В Уфе произошел пожар в лицее на улице Худайбердина
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Сегодня в 09.57 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в здании лицея по ул. Худайбердина г. Уфы.
На место незамедлительно направлены силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу пожара № 2, в том числе силы и средства от МЧС России в количестве 13 единиц техники и 30 человек личного состава, сообщает сайт Newsbash.ru.
До прибытия пожарных расчетов персоналом из здания эвакуировано 38 человек, из них 23 ребенка, которые находились в летнем лагере.
Погибших и пострадавших нет. В 10.14 открытое горение ликвидировано, в 10.20 пожар потушен полностью. Причину пожара установит дознаватель МЧС России.
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