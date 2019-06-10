В Уфе мальчик погиб от удара током зацепившись удочкой за провода линий электропередач

В Уфимском районе погиб ребенок. 9-летний мальчик с отцом рыбачили на озере 9 июня, сообщает сайт Newsbash.ru.



Школьник закидывал удочку с берега. Во время очередной попытки он зацепился удочкой за электропровода и получал удар током. Мальчик скончался на месте.Как уточнил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров, отец погибшего в этот момент рыбачил с лодки.