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В Уфе мальчик погиб от удара током зацепившись удочкой за провода линий электропередач

Добавлено: 10.06.19
Просмотров: 78
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе мальчик погиб от удара током зацепившись удочкой за провода линий электропередач

В Уфимском районе погиб ребенок. 9-летний мальчик с отцом рыбачили на озере 9 июня, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Школьник закидывал удочку с берега. Во время очередной попытки он зацепился удочкой за электропровода и получал удар током. Мальчик скончался на месте.

Как уточнил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров, отец погибшего в этот момент рыбачил с лодки.

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