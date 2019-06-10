В Уфе мальчик погиб от удара током зацепившись удочкой за провода линий электропередач
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В Уфимском районе погиб ребенок. 9-летний мальчик с отцом рыбачили на озере 9 июня, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Как уточнил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров, отец погибшего в этот момент рыбачил с лодки.
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