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В уфимском Инорсе погиб 11-летний мальчик выпав из окна восьмого этажа

Добавлено: 10.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В уфимском Инорсе погиб 11-летний мальчик выпав из окна восьмого этажа

В Уфе, в микрорайне Инорс, 9 июня в семье произошла трагедия. Как сообщил источник в правоохранительных органах, из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, выпал 11-летний мальчик, сообщает сайт Newsbash.ru.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, полиции. К сожалению, ребенка спасти не удалось – школьник погиб.

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В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили, что по факту обнаружения тела несовершеннолетнего под окнами жилого дома проводится доследственная проверка.

Ведомство обращается к жителям республики с просьбой быть внимательнее с детьми и не оставлять их без присмотра.
«Если в доме есть маленькие дети, окно в их присутствии должно быть обязательно закрыто на замок или открыто только на вертикальное проветривание и зафиксировано на ключ, — напомнили эксперты о безопасности. — Нельзя разрешать детям играть на подоконниках, это не место для игр и развлечений. Нельзя оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами даже на короткий срок. Необходимо установить на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно».

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