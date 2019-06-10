Врач спасшая раненную на Южном автовокзале Уфы девушку рассказала, как все было

В Уфе вчера произошла стрельба. Рядом с южным автовокзалом 25-летний житель Уфимского района расстрелял из карабина автомобиль Lada Priora, в котором находился 25-летний водитель и его 24-летняя пассажирка, сообщает сайт Newsbash.ru.





Мужчина погиб на месте – стрелок попал ему в голову. Девушка получила ранение в бок, но выжила. Хирурги из Клиники БГМУ извлекли из нее три фрагмента пули. Позже врачи признали, что пациентка выжила только благодаря грамотно оказанной первой медицинской помощи.

«У меня в поселке 8 Марта живут родители, я вчера гостила у них, а когда возвращалась, услышала странные звуки, – рассказывает врач. – Я думала, что-то с моей машиной случилось, сделала музыку потише и сбросила скорость. Когда повернула голову, увидела мужчину с ружьем, который прыгал по машинам. Поставила машину на аварийку и пошла туда. Пока я переходила дорогу, полиция стрелявшего уже скрутила. С водителем все было ясно сразу, мне сказали, что там еще девочка есть раненая, я пошла в ту сторону и начала оказывать ей помощь».

«Сделали плотную повязку, затампонировали ее. Одна рана у нее была поверхностная, а вторая серьезнее. Пока не приехала скорая, разговаривала с ней на отвлеченные темы, у нее шок был. Приехавшая реанимационная бригада спросила «Что со вторым пострадавшим?», но там уже была констатация смерти, поэтому все внимание уделили этой девочке».

Благодарить за это нужно Викторию Аллаярову. Именно она в нужный момент оказалась рядом и замедлила кровотечение. Женщина работает врачом-гинекологом в ГКБ №13, но у нее есть опыт работы в скорой, поэтому девушке повезло вдвойне: медик точно знала, что нужно делать.Удалось поговорить с Викторией Аллаяровой и из первых рук узнать, что произошло в тот день.Помогали Виктории очевидцы и случайные прохожие. Кто-то держал ноги пострадавшей, кто-то собирал по машинам бинты и марли из аптечек.

Виктория не оставила своих данных скорой, о ее поступке коллеги узнали из СМИ – разглядели ее на видео с места событий. В больнице врача уже поздравили и поблагодарили. Профсоюз работников здравоохранения будет ходатайствовать перед Минздравом РБ о поощрении Виктории Аллаяровой.



Пациентка идет на поправку

Спасенная ею 24-летняя девушка находится в больнице. Ее успешно прооперировали, и она идет на поправку. Если не будет осложнений, ее выпишут на следующей неделе. Стрелок находится под стражей. Ему грозит длительный срок за убийство и покушение на убийство. По версии следователей, мужчина был должен погибшему водителю, поэтому решил убить его. Девушка попала под обстрел случайно.