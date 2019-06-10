Врач спасшая раненную на Южном автовокзале Уфы девушку рассказала, как все было
В Уфе вчера произошла стрельба. Рядом с южным автовокзалом 25-летний житель Уфимского района расстрелял из карабина автомобиль Lada Priora, в котором находился 25-летний водитель и его 24-летняя пассажирка, сообщает сайт Newsbash.ru.
Мужчина погиб на месте – стрелок попал ему в голову. Девушка получила ранение в бок, но выжила. Хирурги из Клиники БГМУ извлекли из нее три фрагмента пули. Позже врачи признали, что пациентка выжила только благодаря грамотно оказанной первой медицинской помощи.
Благодарить за это нужно Викторию Аллаярову. Именно она в нужный момент оказалась рядом и замедлила кровотечение. Женщина работает врачом-гинекологом в ГКБ №13, но у нее есть опыт работы в скорой, поэтому девушке повезло вдвойне: медик точно знала, что нужно делать.
Удалось поговорить с Викторией Аллаяровой и из первых рук узнать, что произошло в тот день.
Помогали Виктории очевидцы и случайные прохожие. Кто-то держал ноги пострадавшей, кто-то собирал по машинам бинты и марли из аптечек.
Виктория не оставила своих данных скорой, о ее поступке коллеги узнали из СМИ – разглядели ее на видео с места событий. В больнице врача уже поздравили и поблагодарили. Профсоюз работников здравоохранения будет ходатайствовать перед Минздравом РБ о поощрении Виктории Аллаяровой.
Пациентка идет на поправку
Спасенная ею 24-летняя девушка находится в больнице. Ее успешно прооперировали, и она идет на поправку. Если не будет осложнений, ее выпишут на следующей неделе. Стрелок находится под стражей. Ему грозит длительный срок за убийство и покушение на убийство. По версии следователей, мужчина был должен погибшему водителю, поэтому решил убить его. Девушка попала под обстрел случайно.