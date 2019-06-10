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Врач спасшая раненную на Южном автовокзале Уфы девушку рассказала, как все было

Добавлено: 10.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Врач спасшая раненную на Южном автовокзале Уфы девушку рассказала, как все было

В Уфе вчера произошла стрельба. Рядом с южным автовокзалом 25-летний житель Уфимского района расстрелял из карабина автомобиль Lada Priora, в котором находился 25-летний водитель и его 24-летняя пассажирка, сообщает сайт Newsbash.ru.

Мужчина погиб на месте – стрелок попал ему в голову. Девушка получила ранение в бок, но выжила. Хирурги из Клиники БГМУ извлекли из нее три фрагмента пули. Позже врачи признали, что пациентка выжила только благодаря грамотно оказанной первой медицинской помощи.

Стрельба на Южном автовокзале Уфы: парень застрелил водителя и ранил пассажира

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В нужное время в нужном месте 
Благодарить за это нужно Викторию Аллаярову. Именно она в нужный момент оказалась рядом и замедлила кровотечение. Женщина работает врачом-гинекологом в ГКБ №13, но у нее есть опыт работы в скорой, поэтому девушке повезло вдвойне: медик точно знала, что нужно делать.

Удалось поговорить с Викторией Аллаяровой и из первых рук узнать, что произошло в тот день.
«У меня в поселке 8 Марта живут родители, я вчера гостила у них, а когда возвращалась, услышала странные звуки, – рассказывает врач. – Я думала, что-то с моей машиной случилось, сделала музыку потише и сбросила скорость. Когда повернула голову, увидела мужчину с ружьем, который прыгал по машинам. Поставила машину на аварийку и пошла туда. Пока я переходила дорогу, полиция стрелявшего уже скрутила. С водителем все было ясно сразу, мне сказали, что там еще девочка есть раненая, я пошла в ту сторону и начала оказывать ей помощь».
Очевидцы собирали бинты по машинам
Помогали Виктории очевидцы и случайные прохожие. Кто-то держал ноги пострадавшей, кто-то собирал по машинам бинты и марли из аптечек.
«Сделали плотную повязку, затампонировали ее. Одна рана у нее была поверхностная, а вторая серьезнее. Пока не приехала скорая, разговаривала с ней на отвлеченные темы, у нее шок был. Приехавшая реанимационная бригада спросила «Что со вторым пострадавшим?», но там уже была констатация смерти, поэтому все внимание уделили этой девочке».

Виктория не оставила своих данных скорой, о ее поступке коллеги узнали из СМИ – разглядели ее на видео с места событий. В больнице врача уже поздравили и поблагодарили. Профсоюз работников здравоохранения будет ходатайствовать перед Минздравом РБ о поощрении Виктории Аллаяровой.

Пациентка идет на поправку
Спасенная ею 24-летняя девушка находится в больнице. Ее успешно прооперировали, и она идет на поправку. Если не будет осложнений, ее выпишут на следующей неделе. Стрелок находится под стражей. Ему грозит длительный срок за убийство и покушение на убийство. По версии следователей, мужчина был должен погибшему водителю, поэтому решил убить его. Девушка попала под обстрел случайно.

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