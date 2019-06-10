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Что известно о человеке застрелившем за долги человека на Южном автовокзале Уфы

Добавлено: 10.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Что известно о человеке застрелившем за долги человека на Южном автовокзале Уфы

Накануне в Уфе 25-летний парень расстрелял двух человек прямо на остановке около автовокзала. Андрей Б. не хотел отдавать убитому долг, поэтому решить проблему захотел кардинально. Выяснилось: задержанный является племянником влиятельного рыбного бизнесмена, сообщает сайт Newsbash.ru.

Жители Уфы в соцсетях обсуждают стрельбу, которая произошла в минувшее воскресенье на автобусной остановке у Южного автовокзала. У многих горожан, которые стали невольными свидетелями бойни, возник вопрос: почему тот, кто дал денег в долг, ездит на дешевой машине, а стрелявший – на дорогой «Тойоте Королле»? 

Андрей Б. открыл стрельбу по автомобилю прямо на рядом с остановкой
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В Миловке семью стрелка знают многие. Сам Андрей пару лет назад потерял отца, жил один с матерью. Соседи парня говорят: семья никогда не нуждалась в деньгах. И вскоре стало понятно, почему. Дело в том, что в Уфимском районе проживает целый клан родственников стрелка. Дядя молодого человека владеет несколькими местными прудами.
Много лет мужчина работал в речном порту. 19 лет назад будущему предпринимателю пришла в голову идея взять в аренду Вольно-Сухаревский пруд неподалеку от Нурлино. К слову, это самый большой пруд в районе, его площадь составляет порядка 165 гектар.
Дядя Андрея Б. на фоне своих владений

Спустя десятилетие пруд стал стабильным источников доходов для всей семьи. Это место облюбовали рыбаки, здесь же функционирует база отдыха. Предприниматель начал разводить в пруду стерлядь, а также крапов, толстолобиков и лещей. В 2017 году по некоторым данным компании удалось продать 35 тонн товарной рыбы. Местные жители отмечают, что бизнес дяди Андрея активно развивается, поэтому вся семья никогда не жила впроголодь.
Та самая база отдыха в Уфимском районе

Пока неизвестно, почему Андрей Б., будучи племянником успешного рыбного предпринимателя, решил взять денег в долг у 25-летнего Расула А. В последний день между парнями произошел конфликт на почве образовавшейся задолженности, тогда молодой человек и решил расстрелять своего кредитора. Во время стрельбы пострадала и Кристина Т., которая сидела в машине рядом с Расулом. Ей улыбнулась удача, она чудом выжила, а вот Расул скончался на месте.
Задерживали стрелка полицейские и таксисты

По словам таксистов, которые помогали задерживать парня, Андрей Б. находился в невменяемом состоянии. Свидетели предполагают, что молодой человек мог находиться под воздействием каких-либо наркотических веществ. Сейчас стрелок задержан и ожидается вынесения меры пресечения судом. Следователи рассчитывают, что стрелка отправят под стражу.

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