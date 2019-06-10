Детали жестокого убийства возле Южного автовокзала Уфы | видео

Две уфимские семьи потеряли единственных сыновей - одного посадят, другого предадут земле. Накануне 24-летний уфимец Андрей Буяк расстрелял из охотничьего ружья своего ровесника. Как стало известно на крайние меры стрелок пошел из-за долга в несколько десятков тысяч рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.





В семь вечера возле Южного автовокзала прогремели три выстрела.

«На место происшествия немедленно прибыли полицейские и следственно-оперативная группа. Подозреваемый был задержан на месте. У него было изъято охотничье ружьё. По предварительным данным в результате бытового конфликта он произвел выстрел в автомобиль, который был припаркован около остановки общественного транспорта», отметил начальник пресс-службы МВД Максим Родионов.

24-летний житель поселка Миловка Андрей Буяк в упор расстрелял из ружья припаркованную "Ладу Приору". За рулем которой был 25-летний Расул Абдрахманов. Молодой человек скончался на месте. А преступник даже не попытался скрыться.Вместе с погибшим Расуло Абдрахмановым, в расстрелянном автомобиле находилась и Кристина Терентьева. Скорее всего, стрелок не собирался целиться в нее. Поэтому девушка отделалась ранением. На ее счастье среди очевидцев был медик, врач Виктория Аллоярова - она и оказала первую помощь девушке.24-летняя уфимка сейчас находится в хирургическом отделении 6-ой городской больницы. К дверям ее палаты приставлен усиленный наряд полиции. Посторонних туда не пускают. Известно, что врачи оценивают состояние пострадавшей как стабильное, девушка уже передвигается сама. С ней в палате находится мама. От общения с журналистами обе женщины отказываются. В отношении стрелявшего, Андрея Буяка возбуждено уголовное дело по статьям убийство и покушение на убийство двух и более лиц.Сейчас задержанный дает показания. Уже в ближайшие дни ему должны избрать меру пресечения. Между тем, соседи характеризуют Андрея как очень положительного и доброго человека. И считают, что на такой отчаянный шаг стрелка могли подтолкнуть серьезные причины.

Уже известно, что Андрей Буяк имел разрешения на ношение и хранение огнестрела. Однако для чего он покупал редкое охотничье ружье и почему вообще в этот день повез его с собой - предстоит выяснить следователям. Между тем, пользователи соцсетей задаются вопросом: существуют ли вообще меры профилактики подобных преступлений. И как в Уфе с владельцами оружия работают сотрудники «Росгвардии», которые выдают лицензии. Ведь будь должный контроль, возможно, трагедии удалось бы избежать.



По неподтвержденной пока информации, Андрей Буяк застрелил Расула Абдрахманова из-за долга в размере 30 тысяч рублей. Эту сумму озвучил источник, близкий к следствию.