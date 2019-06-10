Детали жестокого убийства возле Южного автовокзала Уфы | видео
Две уфимские семьи потеряли единственных сыновей - одного посадят, другого предадут земле. Накануне 24-летний уфимец Андрей Буяк расстрелял из охотничьего ружья своего ровесника. Как стало известно на крайние меры стрелок пошел из-за долга в несколько десятков тысяч рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.
В семь вечера возле Южного автовокзала прогремели три выстрела.
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24-летняя уфимка сейчас находится в хирургическом отделении 6-ой городской больницы. К дверям ее палаты приставлен усиленный наряд полиции. Посторонних туда не пускают. Известно, что врачи оценивают состояние пострадавшей как стабильное, девушка уже передвигается сама. С ней в палате находится мама. От общения с журналистами обе женщины отказываются. В отношении стрелявшего, Андрея Буяка возбуждено уголовное дело по статьям убийство и покушение на убийство двух и более лиц.
Сейчас задержанный дает показания. Уже в ближайшие дни ему должны избрать меру пресечения. Между тем, соседи характеризуют Андрея как очень положительного и доброго человека. И считают, что на такой отчаянный шаг стрелка могли подтолкнуть серьезные причины.
Уже известно, что Андрей Буяк имел разрешения на ношение и хранение огнестрела. Однако для чего он покупал редкое охотничье ружье и почему вообще в этот день повез его с собой - предстоит выяснить следователям. Между тем, пользователи соцсетей задаются вопросом: существуют ли вообще меры профилактики подобных преступлений. И как в Уфе с владельцами оружия работают сотрудники «Росгвардии», которые выдают лицензии. Ведь будь должный контроль, возможно, трагедии удалось бы избежать.
По неподтвержденной пока информации, Андрей Буяк застрелил Расула Абдрахманова из-за долга в размере 30 тысяч рублей. Эту сумму озвучил источник, близкий к следствию.