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ДТП Дуванском районе: в автобусе пострадали дорожники после наезда на них другого автобуса

Добавлено: 11.06.19
Просмотров: 102
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дуванский район
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ДТП Дуванском районе: в автобусе пострадали дорожники после наезда на них другого автобуса

Вчера днем в Дуванском районе наехали на стоящий на проезжей части автобус дорожных рабочих. ДТП произошло на 73 километре дороги Кропачево – Месягутово – Ачит, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По информации ГИБДД, 58-летний житель Мечетлинского района за рулем автобуса Fiat Ducato врезался на автобус КАВЗ, принадлежащий дорожным рабочим. В результате столкновения водитель первого автобуса и его 49-летний пассажир получили травмы. Водителя госпитализировали. Сейчас выясняются обстоятельства аварии.

Отметим, что за сутки в регионе произошло 14 аварий, в которых 19 человек пострадали. Всего обнаружено 2 200 нарушений ПДД.

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