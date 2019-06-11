ДТП Дуванском районе: в автобусе пострадали дорожники после наезда на них другого автобуса
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Вчера днем в Дуванском районе наехали на стоящий на проезжей части автобус дорожных рабочих. ДТП произошло на 73 километре дороги Кропачево – Месягутово – Ачит, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Отметим, что за сутки в регионе произошло 14 аварий, в которых 19 человек пострадали. Всего обнаружено 2 200 нарушений ПДД.
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