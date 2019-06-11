ДТП Дуванском районе: в автобусе пострадали дорожники после наезда на них другого автобуса

Вчера днем в Дуванском районе наехали на стоящий на проезжей части автобус дорожных рабочих. ДТП произошло на 73 километре дороги Кропачево – Месягутово – Ачит, сообщает сайт Newsbash.ru.



По информации ГИБДД, 58-летний житель Мечетлинского района за рулем автобуса Fiat Ducato врезался на автобус КАВЗ, принадлежащий дорожным рабочим. В результате столкновения водитель первого автобуса и его 49-летний пассажир получили травмы. Водителя госпитализировали. Сейчас выясняются обстоятельства аварии.Отметим, что за сутки в регионе произошло 14 аварий, в которых 19 человек пострадали. Всего обнаружено 2 200 нарушений ПДД.