В Уфе на пляже "Солнечный" мужчина потеряв сознание во время плавания едва не утонул
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Сегодня, около 12.30, сотрудники ПСО г. Уфы, осуществляющие дежурство на пляже "Солнечный", спасли человека. Мужчина 1991 г.р. плавал с друзьями в реке Белой, возле буйков они устроили соревнования: кто сможет под водой преодолеть большее расстояние, сообщает сайт Newsbash.ru.
Так как компания не раз предпринимала попытки заплыть за буйки, спасатели за ними пристально наблюдали, делали замечания, но отдыхающие их пропускали мимо ушей. И когда один из "пловцов" не вынырнул, сотрудники ПСО немедленно приступили к его поискам.
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