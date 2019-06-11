В Уфе на пляже "Солнечный" мужчина потеряв сознание во время плавания едва не утонул

Сегодня, около 12.30, сотрудники ПСО г. Уфы, осуществляющие дежурство на пляже "Солнечный", спасли человека. Мужчина 1991 г.р. плавал с друзьями в реке Белой, возле буйков они устроили соревнования: кто сможет под водой преодолеть большее расстояние, сообщает сайт Newsbash.ru.





Так как компания не раз предпринимала попытки заплыть за буйки, спасатели за ними пристально наблюдали, делали замечания, но отдыхающие их пропускали мимо ушей. И когда один из "пловцов" не вынырнул, сотрудники ПСО немедленно приступили к его поискам.

Как уже выяснилось позже, мужчина потерял под водой сознание - спасатели нашли его на двухметровой глубине. После обнаружения и транспортировки пострадавшего на берег они провели сердечно-легочную реанимацию. Проведенные мероприятия вернули 27-летнего мужчину к жизни. В настоящее время он госпитализирован в одну из городских клинических больниц.