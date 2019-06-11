Андрей Буяк рассказал за что застрелил человека на Южном автовокзале Уфы

Уфимский стрелок рассказал об истинных причинах своего поступка. По словам Андрея Буяка, причиной расстрела стало банальное вымогательство. Именно поэтому парень решился на отчаянный шаг, сообщает сайт Newsbash.ru.







Ранняя версия, которую неоднократно поднимали в СМИ о долге Андрея Буяка своей жертве, подтвердилась лишь отчасти. На суде 25-летний Андрей Буяк рассказал, что Расул не был его кредитором. У парня были проблемы по учебе в УГНТУ. Он начал искать людей, которые могли бы "решить" вопрос с зачетами и экзаменами. Так уфимский стрелок и познакомился с Расулом А.

Андрей Буяк, подозреваемый:



Мой знакомый Батрутдинов свел меня с Расулом. У него был знакомый в Нефтяном университете, мне должны были проставить зачеты и экзамены. Но потом они сказали цену большую, я отказался. Потом они приехали и сказали, что вот мы с тобой договорились, давай отдавай деньги. Я отказался, а они мне говорят, мол, ищи работу. У Батрутдинова еще с собой "травмат" был. Они мне угрожали. Они знали, где я живу, в Миловке.

Андрей отмечает, что пошел на такой поступок только из-за безопасности своей семьи.



Андрей Буяк, подозреваемый:

В Миловке живут мои родственники, моя мама. Я опасался за их жизни и за свою. Я долго ходил, нервничал несколько дней по этому поводу.

Напомним, в воскресенье 25-летний жители Миловки Андрей Буяк открыл огонь из карабина "Вепрь" по автомобилю "Лада Приора". В салоне машины сидел Расул А. и его подруга Кристина Т. Водитель погиб на месте, девушке удалось выжить благодаря помощи случайных прохожих. Андрея Буяка полицейские задержали прямо на месте преступления.