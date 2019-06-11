Пожар в Гафурийском районе: в селе Красноусольский загорелся второй этаж магазина
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Около 3:45 экстренным службам стало известно о пожаре в двухэтажном магазине по улице Карла Маркса в селе Красноусольский Гафурийского района. Как сообщает МЧС по Башкирии, погибших и пострадавших нет, сообщает сайт Newsbash.ru.
Пожар локализован в 04:09, открытое горение ликвидировано в 04:19. Площадь повреждений составила 25 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС.
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