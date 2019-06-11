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Андрея Буяка застрелившего человека возле Южного автовокзала Уфы обвиняют по двум статьям уголовного кодекса

Добавлено: 11.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Андрея Буяка застрелившего человека возле Южного автовокзала Уфы обвиняют по двум статьям уголовного кодекса

Сегодня, 11 июня, суд заключил под стражу уфимца обвиняемого в убийстве и покушении на убийство. Он будет находиться в СИЗО до 9 августа 2019 года. Также ему предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса – за убийство 25-летнего потерпевшего и покушение на убийство его 24-летней подруги. Следственный комитет продолжает расследование, сообщает сайт Newsbash.ru.


— В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, назначен ряд экспертных исследований, допрашиваются свидетели, изучаются личности обвиняемого и потерпевших, в отношении обвиняемого планируется проведение судебной психолого-психиатрической экспертизы, — пояснили в ведомстве.
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Напомним, что страшная история произошла в Уфе 9 июня 2019 года. 24-летний обвиняемый, предположительно, имел денежную задолженность перед погибшим. Он выстрелил из карабина в автомобиль последнего, который находился внутри со своей подругой. Молодой человек скончался на месте, а девушка была экстренно госпитализирована и прооперирована. Инцидент произошел в районе остановке «Южный автовокзал» средь бела дня. Обвиняемого задержали сотрудники Росгвардии, так что скрыться ему не удалось.

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