Авария в Бурзянском районе: возле деревни Старомусятово погибла семья из 4 человек

В Бурзянском районе на дороге Кага – Старосубхангулово возле деревни Старомусятово столкнулись «КамАЗ» и «Лада Ларгус». В легковой машине погибли все находившиеся в ней люди – мужчина, женщина, двое мальчиков примерно 5 и 3 лет, предположительно, это семья, сообщает сайт Newsbash.ru.

На месте аварии работают дорожная полиция и чрезвычайные службы. Подробности ДТП выясняются, сообщили в республиканской автоинспекции.