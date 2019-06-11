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Авария в Бурзянском районе: возле деревни Старомусятово погибла семья из 4 человек

Добавлено: 11.06.19
Просмотров: 45
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бурзянский район
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Авария в Бурзянском районе: возле деревни Старомусятово погибла семья из 4 человек

В Бурзянском районе на дороге Кага – Старосубхангулово возле деревни Старомусятово столкнулись «КамАЗ» и «Лада Ларгус». В легковой машине погибли все находившиеся в ней люди – мужчина, женщина, двое мальчиков примерно 5 и 3 лет, предположительно, это семья, сообщает сайт Newsbash.ru.

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На месте аварии работают дорожная полиция и чрезвычайные службы. Подробности ДТП выясняются, сообщили в республиканской автоинспекции.

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