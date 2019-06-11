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Брат убитого возле Южного автовокзала утверждает, что Андрей Буяк угрожал Расулу расправой

Добавлено: 11.06.19
Просмотров: 40
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Брат убитого возле Южного автовокзала утверждает, что Андрей Буяк угрожал Расулу расправой

Брат убитого в результате стрельбы на Южном автовокзале Уфы 25-летнего Расула А. выступил с заявлением относительно известных на данный момент данных уголовного дела, сообщает сайт Newsbash.ru.

В своем видеообращении в соцсетях он подчеркнул, что сомневается в словах обвиняемого о вымогательстве со стороны погибшего. Он считает, что такое поведение не было в характере Расула. Более того, родственник убитого заявил, что 25-летний Андрей Б. ранее сам приходил к Расулу и угрожал ему.

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«Он приходил, показывал брату ружье и говорил: «Здесь твои деньги», - сказал он, подтвердив информацию о том, что Андрей и Расул встречались до инцидента.
«Я забирал брата из аэропорта, он приехал из Ярославля в Уфу. Он был добрейшей души человек, никогда никого не задевал и не оскорблял. В такие моменты, конечно, жалеешь, что нет в стране смертной казни, чтобы преступник заслужил то же самое, что сделал. Сегодня мы его закопали в землю, он ушел как ангел, не успел сделать ничего: ни жениться, ни завести семью…» - говорит брат умершего.

Напомним, происшествие случилось в минувшее воскресенье в Уфе: 25-летний Расул А., скончался на месте, а его 24-летняя пассажирка Кристина Т. получила непроникающее ранение. ГорОбзор.ру собрал в одном материале ранее известные факты, а также новые подробности резонансного дела.

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