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ДТП в Бижбулякском районе: КамАЗ опрокинулся в кювет, водитель погиб

Добавлено: 12.06.19
Просмотров: 48
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бижбулякский район
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ДТП в Бижбулякском районе: КамАЗ опрокинулся в кювет, водитель погиб

Накануне в Бижбулякском районе 30-летний водитель КамАЗ опрокинул свой грузовик в кювет. Как сообщает региональное УГИБДД, в результате ДТП мужчина скончался на месте аварии, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Инцидент произошёл около полудня на 15 километре автодороги Бижбуляк-Аксёново. Отмечается, что в транспортном средстве перевозили зерно. Причины и обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам полиции.

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