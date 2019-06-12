ДТП в Бижбулякском районе: КамАЗ опрокинулся в кювет, водитель погиб

Накануне в Бижбулякском районе 30-летний водитель КамАЗ опрокинул свой грузовик в кювет. Как сообщает региональное УГИБДД, в результате ДТП мужчина скончался на месте аварии, сообщает сайт Newsbash.ru.



Инцидент произошёл около полудня на 15 километре автодороги Бижбуляк-Аксёново. Отмечается, что в транспортном средстве перевозили зерно. Причины и обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам полиции.