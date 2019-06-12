ДТП в Бижбулякском районе: КамАЗ опрокинулся в кювет, водитель погиб
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Накануне в Бижбулякском районе 30-летний водитель КамАЗ опрокинул свой грузовик в кювет. Как сообщает региональное УГИБДД, в результате ДТП мужчина скончался на месте аварии, сообщает сайт Newsbash.ru.
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