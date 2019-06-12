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Авария в Уфе: водителя зажало в авто после наезда на столб освещения

Добавлено: 12.06.19
Просмотров: 62
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария в Уфе: водителя зажало в авто после наезда на столб освещения

В Уфе сегодня утром произошло серьезное ДТП. На проспекте Салавата Юлаева в районе путепровода 50 лет СССР иномарка врезалась в опору наружного освещения, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По данным Управления гражданской защиты, 22-летний водитель Daewoo Nexia оказался зажат в машине. Прибывшие на место спасатели деблокировали парня и передали медикам. Известно, что в момент аварии он был в салоне один.В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

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