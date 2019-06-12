Авария в Уфе: водителя зажало в авто после наезда на столб освещения
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В Уфе сегодня утром произошло серьезное ДТП. На проспекте Салавата Юлаева в районе путепровода 50 лет СССР иномарка врезалась в опору наружного освещения, сообщает сайт Newsbash.ru.
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