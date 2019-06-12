В Мелеузе задержали трех грабителей укравших 450 тысяч рублей из грузовика
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В Мелеузе полицейские задержали трех подозреваемых в похищении крупной суммы из грузовика. Злоумышленники, воспользовавшись сканером автосигнализации, украли 450 тысяч рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, в ограблении подозревают 36-летнего жителя Новосибирска и его предполагаемых сообщников 37 и 29 лет. Мужчины повредили личинку замка и вскрыли грузовик, припаркованный на улице Ленина в Мелеузе. Деньги оставил в салоне экспедитор одной из коммерческих организаций.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемых заключили под стражу.
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