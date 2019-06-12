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В Мелеузе задержали трех грабителей укравших 450 тысяч рублей из грузовика

Добавлено: 12.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мелеузовский район
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В Мелеузе задержали трех грабителей укравших 450 тысяч рублей из грузовика

В Мелеузе полицейские задержали трех подозреваемых в похищении крупной суммы из грузовика. Злоумышленники, воспользовавшись сканером автосигнализации, украли 450 тысяч рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, в ограблении подозревают 36-летнего жителя Новосибирска и его предполагаемых сообщников 37 и 29 лет. Мужчины повредили личинку замка и вскрыли грузовик, припаркованный на улице Ленина в Мелеузе. Деньги оставил в салоне экспедитор одной из коммерческих организаций.

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Налетчиков задержали с поличным в тот момент, когда они хотели скрыться с места аварии. В их салоне полицейские нашли около 650 тысяч рублей, банковские карты, блокнот с записями, разнообразные инструменты с помощью которых злоумышленники могли вскрывать автомобили: раскладной нож, металлический штык, гвоздодер, напильник, отвертки и сканер для взлома кода автосигнализации.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемых заключили под стражу.

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