В Мелеузе задержали трех грабителей укравших 450 тысяч рублей из грузовика

В Мелеузе полицейские задержали трех подозреваемых в похищении крупной суммы из грузовика. Злоумышленники, воспользовавшись сканером автосигнализации, украли 450 тысяч рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, в ограблении подозревают 36-летнего жителя Новосибирска и его предполагаемых сообщников 37 и 29 лет. Мужчины повредили личинку замка и вскрыли грузовик, припаркованный на улице Ленина в Мелеузе. Деньги оставил в салоне экспедитор одной из коммерческих организаций.

Налетчиков задержали с поличным в тот момент, когда они хотели скрыться с места аварии. В их салоне полицейские нашли около 650 тысяч рублей, банковские карты, блокнот с записями, разнообразные инструменты с помощью которых злоумышленники могли вскрывать автомобили: раскладной нож, металлический штык, гвоздодер, напильник, отвертки и сканер для взлома кода автосигнализации.Возбуждено уголовное дело, подозреваемых заключили под стражу.