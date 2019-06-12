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В Уфе сняли с дерева неадекватного мужчину

Добавлено: 12.06.19
Просмотров: 44
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе сняли с дерева неадекватного мужчину

Сегодня ранним утром на улице Бакалинской в Уфе мужчина забрался на дерево и стал неадекватно себя вести. Спуститься вниз уфимец не мог. Местные жители позвонили в службу спасения.

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Как рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы, «дереволаз» всячески препятствовал спасательной операции: мужчина кричал, откидывал приставленную лестницу и забирался все выше. Спустя некоторое время спасателям все же удалось снять человека с дерева. Уфимца передали бригаде скорой помощи. О мотивах поступка не сообщается.

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