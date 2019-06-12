В Уфе сняли с дерева неадекватного мужчину
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Сегодня ранним утром на улице Бакалинской в Уфе мужчина забрался на дерево и стал неадекватно себя вести. Спуститься вниз уфимец не мог. Местные жители позвонили в службу спасения.
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