В Туймазах местный житель встретил в лесу пьяных подростков

В Туймазах местный житель застал в лесу компанию пьяных подростков. По его словам, им было максимум по 13 лет, сообщает сайт Newsbash.ru.



Дети устроили в лесу пьянку... Куда смотрят родители?

Очевидец хотел выяснить, как зовут подростков, где они учатся и в курсе ли их развлечений родители, однако некоторые из них разговаривали с трудом. Мужчина потребовал, чтобы ребята разошлись и пригрозил вернуться на следующий день.