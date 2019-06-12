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В Туймазах местный житель встретил в лесу пьяных подростков

Добавлено: 12.06.19
Просмотров: 51
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
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В Туймазах местный житель встретил в лесу пьяных подростков

В Туймазах местный житель застал в лесу компанию пьяных подростков. По его словам, им было максимум по 13 лет, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Очевидец:
Дети устроили в лесу пьянку... Куда смотрят родители? 
Очевидец хотел выяснить, как зовут подростков, где они учатся и в курсе ли их развлечений родители, однако некоторые из них разговаривали с трудом. Мужчина потребовал, чтобы ребята разошлись и пригрозил вернуться на следующий день.

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