В Стерлитамаке на площади провалились тротуарные плиты

В Стерлитамаке на площади перед Русским драмтеатром провалились плиты. Об этом в соцсетях рассказали жители города, сообщает сайт Newsbash.ru.







«Посреди площади потенциальный «провал» из 12-ти гранитных плиток размером 30 на 30 сантиметров. По идее, гранит должен «терпеть – работать» лет 50. Но вот у нас под ногами он частично не выдержал и решил провалиться… Кто конкретно ДОЛЖЕН (или обязан) отслеживать такие вот «разрушения» в городе и оперативно проводить ремонт?», - негодуют авторы.

«Рядом находится колодец. Значит проходит труба. А труба прохудилась. Вода размыла грунт. Произошло то, что произошло. Такое бывает. В любом городе может случиться это», - написал в комментариях местный житель.

«Это древние тоннели, не первый раз обрушаются», - пишут они.

«Если туда провалится ребенок, кто должен (отвечать – прим. автора) найдется», - добавляют они.

В комментариях жители города поделились на несколько лагерей. Одни утверждают, что причиной провала могли стать трубы, проходившие под землей.Другие отмечают, что подобное происходит далеко не впервые.Третьи - говорят, что поврежденный участок может представлять потенциальную опасность для людей.На данный момент получить комментарий от Администрации не удалось.