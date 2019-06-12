В Стерлитамаке на площади провалились тротуарные плиты
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В Стерлитамаке на площади перед Русским драмтеатром провалились плиты. Об этом в соцсетях рассказали жители города, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Посреди площади потенциальный «провал» из 12-ти гранитных плиток размером 30 на 30 сантиметров. По идее, гранит должен «терпеть – работать» лет 50. Но вот у нас под ногами он частично не выдержал и решил провалиться… Кто конкретно ДОЛЖЕН (или обязан) отслеживать такие вот «разрушения» в городе и оперативно проводить ремонт?», - негодуют авторы.
«Рядом находится колодец. Значит проходит труба. А труба прохудилась. Вода размыла грунт. Произошло то, что произошло. Такое бывает. В любом городе может случиться это», - написал в комментариях местный житель.Другие отмечают, что подобное происходит далеко не впервые.
«Это древние тоннели, не первый раз обрушаются», - пишут они.Третьи - говорят, что поврежденный участок может представлять потенциальную опасность для людей.
«Если туда провалится ребенок, кто должен (отвечать – прим. автора) найдется», - добавляют они.На данный момент получить комментарий от Администрации не удалось.
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