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ДТП в Уфе: скутерист потерял управление и врезался в машину

Добавлено: 12.06.19
Просмотров: 104
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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ДТП в Уфе: скутерист потерял управление и врезался в машину

В Уфе сегодня вечером на улице Степана Кувыкина, возле Республиканского кардиоцентра, произошла дорожная авария, в которой пострадали два человека, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По словам очевидцев, водитель скутера не справился с управлением и врезался в припаркованную машину. Пострадали двое — водитель скутера и его пассажирка. Оба были без шлемов.

По предварительной информации, водитель скутера был в нетрезвом состоянии.

На место ДТП прибыли сотрудники «скорой помощи». Пострадавшие госпитализированы.

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