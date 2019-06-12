ДТП в Уфе: скутерист потерял управление и врезался в машину
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В Уфе сегодня вечером на улице Степана Кувыкина, возле Республиканского кардиоцентра, произошла дорожная авария, в которой пострадали два человека, сообщает сайт Newsbash.ru.
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По предварительной информации, водитель скутера был в нетрезвом состоянии.
На место ДТП прибыли сотрудники «скорой помощи». Пострадавшие госпитализированы.
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