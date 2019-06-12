ДТП в Уфе: скутерист потерял управление и врезался в машину

В Уфе сегодня вечером на улице Степана Кувыкина, возле Республиканского кардиоцентра, произошла дорожная авария, в которой пострадали два человека, сообщает сайт Newsbash.ru.



По словам очевидцев, водитель скутера не справился с управлением и врезался в припаркованную машину. Пострадали двое — водитель скутера и его пассажирка. Оба были без шлемов.По предварительной информации, водитель скутера был в нетрезвом состоянии.На место ДТП прибыли сотрудники «скорой помощи». Пострадавшие госпитализированы.