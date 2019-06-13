В Уфе в подъезде обнаружили окровавленное тело молодого человека

В столице Башкирии в подъезде найдено тело молодого мужчины из Уфы. Об этом сообщил один из телеграм-каналов.



Молодой человек вышел покурить в подъезд, но домой так и не вернулся. Спустя некоторое время возле мусоропровода сосед обнаружил его окровавленное тело и незамедлительно вызвал скорую помощь. Приехавшие на место медицинские работники констатировали смерть.Подробности происшествия уточняются.