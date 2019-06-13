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В Уфе в подъезде обнаружили окровавленное тело молодого человека

Добавлено: 13.06.19
Просмотров: 119
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе в подъезде обнаружили окровавленное тело молодого человека

В столице Башкирии в подъезде найдено тело молодого мужчины из Уфы. Об этом сообщил один из телеграм-каналов.

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Молодой человек вышел покурить в подъезд, но домой так и не вернулся. Спустя некоторое время возле мусоропровода сосед обнаружил его окровавленное тело и незамедлительно вызвал скорую помощь. Приехавшие на место медицинские работники констатировали смерть.

Подробности происшествия уточняются.

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