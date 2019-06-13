В Уфе в подъезде обнаружили окровавленное тело молодого человека
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В столице Башкирии в подъезде найдено тело молодого мужчины из Уфы. Об этом сообщил один из телеграм-каналов.
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Подробности происшествия уточняются.
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