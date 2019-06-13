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В Бурзянском районе в опрокинувшейся машине погиб водитель

Добавлено: 13.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бурзянский район
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В Бурзянском районе в опрокинувшейся машине погиб водитель

В республиканской дорожной полиции произошла смертельная авария. Уточняется, что скончался 44-летний мужчина, сообщает сайт Newsbash.ru.

Авария в Бурзянском районе: возле деревни Старомусятово погибла семья из 4 человек

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По данным ГИБДД, ДТП произошло в Бурзянском районе на 24 километре автодороги Старосубхангулово-Мраково. Водитель ВАЗ-21099 опркинулся.

В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия.

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