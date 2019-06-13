В Бурзянском районе в опрокинувшейся машине погиб водитель
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В республиканской дорожной полиции произошла смертельная авария. Уточняется, что скончался 44-летний мужчина, сообщает сайт Newsbash.ru.Бурзянском районе на 24 километре автодороги Старосубхангулово-Мраково. Водитель ВАЗ-21099 опркинулся.
В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия.
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