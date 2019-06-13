В Белебее в овраг выбросили сотни пачек лекарств для инсультников
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Жуткую картину накануне увидели жители Башкирии в городе Белебей. В одном из оврагов они обнаружили сотни пачек лекарств для инсультников. Сейчас неизвестные лица пытаются в спешке зачистить овраг, сообщает сайт Newsbash.ru.
В Белебее на улице Интернациональной в овраге нашли сотни пачек брошенных лекарств. Местные жители побывали на месте событий. В груде мусора - только лекарственные препараты, в основном Варфарин и Калмирекс. Их принимают те, кто пережил инфаркт или инсульт, цена одной пачки в аптеках варьируется от 200 до 250 рублей. Здесь в овраге все упаковки не вскрыты, внутри есть таблетки.
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Кто мог сюда выбросить эти лекарства в таком количестве - неизвестно. Из медицинских учреждений неподалеку только один из филиалов Госаптеки.
Известно, что у выброшенных лекарств срок годности вышел в апреле. Сейчас в овраг приехали неизвестные люди, которые пытаются в спешке убрать лекарства. Горожане отмечают, что на обычных мусорщиков эти люди не похожи.
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