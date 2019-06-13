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В Стерлитамаке девочка сломала шею упав с горки

Добавлено: 13.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке девочка сломала шею упав с горки

13 июня, в Стерлитамаке на аллее возле дома № 43 по проспекту Октября пострадал ребенок. К Девочка лет семи на вид перегнулась через ограду детской горки и, не рассчитав сил, упала вниз головой с высоты около трех метров, сообщает сайт Newsbash.ru.

Судя по всему, ребенок получил сильные повреждения. Смотреть на происходящее у взрослого мужчины не было сил.

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— Она лежит и хрипит, не могу на это смотреть, плачу, — рассказал источник портала. — Родители с ней были, когда ее в скорую грузили. Девочке хотели наложить шину на шею, но она сильно плакала. В итоге мать взяла ее на руки и так с ней поехала.
По словам очевидцев, в происшествии есть вина собственника горки — она не отвечает требованиям безопасности. — Там бортик высотой всего 70 сантиметров, даже если ребенка не толкнут, ему перелететь через него ничего не стоит, — считают возмущенные родители.

Даже когда дети отдыхают, за ними надо очень пристально следить, чтобы избежать беды. Недавно под Уфой отец с сыном рыбачили на пруду. Мальчик неудачно взмахнул удочкой и зацепил электрические провода, получив сильнейший разряд. Ребенок погиб на месте.

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