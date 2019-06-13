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Росздравнадзор посчитал фальшивыми кадры с выброшенными лекарствами в Белебее

Добавлено: 13.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белебеевский район
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Росздравнадзор посчитал фальшивыми кадры с выброшенными лекарствами в Белебее

В Росздравнадзоре Башкирии засомневались в правдивости истории с лекарствами, которые нашли в овраге рядом с жилыми домами. В ведомстве заявили, что с подобными «липами» они сталкиваются регулярно, сообщает сайт Newsbash.ru.

Напомним, вчера жители Белебея нашли недалеко от улицы Малолуговой сотни упаковок варфарина, калмирекса и доксициклина. К слову, это рецептурные лекарства, которые должны быть утилизированы в спецпорядке.

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Позже местные жители сообщили, что неизвестные пришли в овраг и убрали все коробки, хотя таблетки без упаковок так и остались лежать в траве. Горожане полагают, что те, кто выбросил препараты, решили подчистить следы после шумихи в прессе.

Но в Росздравнадзоре придерживаются другой версии. Там заявили, что такие фотографии встречаются часто, но обычно они оказываются фальшивыми.
«На мой взгляд, это очередная «залипуха», постановочное фото. Они же сами пошли в овраг, сфотографировали таблетки и ушли. Когда что-то случается на дороге, обычно все запоминают марки машины. Здесь же никаких фактов нет. У каждой упаковки лекарств есть серийный номер, по которому можно отследить, кому их поставляли, здесь этого нет. Такие «залипухи» постоянно встречаются: фотографии могут быть сделаны в прошлом году, поэтому и кажется, что сроки годности истекли», – считает начальник отдела контроля обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения Рустам Мухамедзянов.

Чтобы Росздравнадзор принял какие-то меры, достаточно публикации в СМИ, но в этом случае в ведомстве предпочли подождать реакции правоохранительных органов.

«В первую очередь должен участковый посмотреть. Если правоохранительные органы убедятся, что имеются признаки правонарушения, они передадут материалы нам», – объяснили в ведомстве.

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