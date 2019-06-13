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В Уфе садовод которому отключили электроэнергию покусал председателя товарищества

Добавлено: 13.06.19
Просмотров: 127
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе садовод которому отключили электроэнергию покусал председателя товарищества

В республике полиция разбирается в обстоятельствах драки между дачниками. Один из садоводов покусал председателя товарищества и побил ее супруга.

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В Уфе один из дачников покусал председателя СНТ и побил ее мужа. По словам соседей, семья мужчины задолжала за электроэнергию. После того, как им отключили свет, люди самовольно подключились к сети. А после сделанного замечания началась потасовка. Побитые и покусанные написали на соседей заявление в полицию.

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