Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В уфимском Инорсе произошло разбойное нападение на офис микрофинансирования

В уфимском Инорсе произошло разбойное нападение на офис микрофинансирования

Добавлено: 13.06.19
Просмотров: 50
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В уфимском Инорсе произошло разбойное нападение на офис микрофинансирования

В микрорайоне Инорс сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения на офис микрофинансирования, сообщает сайт Newsbash.ru.

В дежурную часть Отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Уфе поступило сообщение о разбойном нападении на офис микрофинансирования. Неизвестный мужчина, угрожая ножом, потребовал у сотрудницы отдать всю наличность.

В Уфе садовод которому отключили электроэнергию покусал председателя товарищества

Читайте также:

В Уфе садовод которому отключили электроэнергию покусал председателя товарищества
Злоумышленнику удалось похитить около 50 тысяч рублей.

В ходе розыскных мероприятий сотрудниками республиканского и столичного уголовного розыска установлена личность подозреваемого. Предполагаемым налетчиком оказался ранее неоднократно судимый 29-летний местный житель.

По предварительным данным, установлено, что подозреваемый был клиентом офиса - около месяца назад оформлял займ. В день совершения преступления  мужчина должен был погасить долг. Однако вместо погашения своего долга подозреваемый предпочел совершить разбой. Похищенные деньги истратил на личные нужды.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.


Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Миякинском районе мужчина на глазах у продавца украл бутылку водки
Происшествия
В Миякинском районе мужчина на глазах у продавца украл бутылку водки
В Кармаскалинском районе раскрыто жестокое убийство двух человек
Происшествия
В Кармаскалинском районе раскрыто жестокое убийство двух человек
В Зилаирском районе неизвестный напал и ограбил прохожих
Происшествия
В Зилаирском районе неизвестный напал и ограбил прохожих
В Кумертау преступник с разницей в несколько минут ограбил два магазина
Происшествия
В Кумертау преступник с разницей в несколько минут ограбил два магазина
Полицейские Уфы раскрыли кражу из частного дома
Человек и закон
Полицейские Уфы раскрыли кражу из частного дома
В Кумертау мужчина ограбил местный магазин
Происшествия
В Кумертау мужчина ограбил местный магазин
Из храма в Туймазах похитили 11 тысяч рублей
Человек и закон
Из храма в Туймазах похитили 11 тысяч рублей
В Салавате ограбили офис микрозаймов
Происшествия
В Салавате ограбили офис микрозаймов
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: