В уфимском Инорсе произошло разбойное нападение на офис микрофинансирования

В микрорайоне Инорс сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения на офис микрофинансирования, сообщает сайт Newsbash.ru.





В дежурную часть Отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Уфе поступило сообщение о разбойном нападении на офис микрофинансирования. Неизвестный мужчина, угрожая ножом, потребовал у сотрудницы отдать всю наличность.

Злоумышленнику удалось похитить около 50 тысяч рублей.В ходе розыскных мероприятий сотрудниками республиканского и столичного уголовного розыска установлена личность подозреваемого. Предполагаемым налетчиком оказался ранее неоднократно судимый 29-летний местный житель.По предварительным данным, установлено, что подозреваемый был клиентом офиса - около месяца назад оформлял займ. В день совершения преступления мужчина должен был погасить долг. Однако вместо погашения своего долга подозреваемый предпочел совершить разбой. Похищенные деньги истратил на личные нужды.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.