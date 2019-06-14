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Авария в Учалинском районе: столкнулись мотоцикл «Ирбис» и «Лада Калина»

Добавлено: 14.06.19
Просмотров: 132
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
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Авария в Учалинском районе: столкнулись мотоцикл «Ирбис» и «Лада Калина»

В минувший четверг днем серьезная авария случилась в селе Имангулово Учалинского района Башкирии. дорогу не поделили мотоцикл «Ирбис» и «Лада Калина», сообщает сайт Newsbash.ru.

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ДТП случилось на перекрестке Солнечной и Парковой улиц. Столкновение произошло, когда 18-летний мотоциклист не уступил дорогу «Ладе» под управлением 36-летнего мужчины. Травмы получили оба водителя. Как позже выяснили автоинспекторы, молодой человек отправился в дорогу на не зарегистрированном мотоцикле.

Всего на территории Башкортостана за сутки зарегистрировано восемь аварий с девятью пострадавшими. Сотрудники ГИБДД задержали 28 нетрезвых водителей и разыскали одно угнанное авто.

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