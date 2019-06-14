Авария в Учалинском районе: столкнулись мотоцикл «Ирбис» и «Лада Калина»
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В минувший четверг днем серьезная авария случилась в селе Имангулово Учалинского района Башкирии. дорогу не поделили мотоцикл «Ирбис» и «Лада Калина», сообщает сайт Newsbash.ru.
Всего на территории Башкортостана за сутки зарегистрировано восемь аварий с девятью пострадавшими. Сотрудники ГИБДД задержали 28 нетрезвых водителей и разыскали одно угнанное авто.
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