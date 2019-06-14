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В Белорецке загорелось несколько построек: пострадала пожилая женщина

Добавлено: 14.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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В Белорецке загорелось несколько построек: пострадала пожилая женщина

Около 2:44 экстренным службам стало известно о возгорании кровли частного дома и дворовых построек по улице Дзержинского в Белорецке. Как сообщает МЧС по РБ, 91-летняя женщина, пытаясь спастись, получила резаную рану ноги. На месте ей была оказана медпомощь, от госпитализации пострадавшая отказалась, сообщает сайт Newsbash.ru.

К моменту прибытия пожарных и сотрудников МЧС происходило открытое горение бревенчатых бани, сарая, кровли жилого дома и шлакоблочного гаража. Поскольку застройка была плотной, огонь быстро перекинулся на соседские частный дом и сарай.

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Пожар локализован в 03:33, открытое горение ликвидировано в 03:45. Проливка и разбор конструкций завершены в 06:15. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС.

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