В Белорецке загорелось несколько построек: пострадала пожилая женщина
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Около 2:44 экстренным службам стало известно о возгорании кровли частного дома и дворовых построек по улице Дзержинского в Белорецке. Как сообщает МЧС по РБ, 91-летняя женщина, пытаясь спастись, получила резаную рану ноги. На месте ей была оказана медпомощь, от госпитализации пострадавшая отказалась, сообщает сайт Newsbash.ru.
К моменту прибытия пожарных и сотрудников МЧС происходило открытое горение бревенчатых бани, сарая, кровли жилого дома и шлакоблочного гаража. Поскольку застройка была плотной, огонь быстро перекинулся на соседские частный дом и сарай.
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