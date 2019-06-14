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Массовая авария в Уфе с участием двух автомобилей и троллейбуса

Добавлено: 14.06.19
Просмотров: 50
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Массовая авария в Уфе с участием двух автомобилей и троллейбуса

Вблизи остановки «Театр кукол» в Уфе произошло массовое ДТП: «Мазда 6» и «Лада 2115» столкнулись с троллейбусом. Фото инцидента поделились пользователи соцсетей, сообщает сайт Newsbash.ru.

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ДТП произошло около 8:45. По словам очевидцев, произошло столкновение легковых автомобилей, которые после врезались в общественный транспорт. В настоящее время информации о пострадавших нет. На месте работают полиция и медики скорой помощи.

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