Массовая авария в Уфе с участием двух автомобилей и троллейбуса

Вблизи остановки «Театр кукол» в Уфе произошло массовое ДТП: «Мазда 6» и «Лада 2115» столкнулись с троллейбусом. Фото инцидента поделились пользователи соцсетей, сообщает сайт Newsbash.ru.

ДТП произошло около 8:45. По словам очевидцев, произошло столкновение легковых автомобилей, которые после врезались в общественный транспорт. В настоящее время информации о пострадавших нет. На месте работают полиция и медики скорой помощи.