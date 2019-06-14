Массовая авария в Уфе с участием двух автомобилей и троллейбуса
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Вблизи остановки «Театр кукол» в Уфе произошло массовое ДТП: «Мазда 6» и «Лада 2115» столкнулись с троллейбусом. Фото инцидента поделились пользователи соцсетей, сообщает сайт Newsbash.ru.
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