ДТП в Уфе: в поселке Зинино перевернулся автомобиль с людьми

В Уфе сегодня перевернулся автомобиль с людьми. Авария произошла около 11:00 в Зинино, сообщает сайт Newsbash.ru.



По данным Управления гражданской защиты, на дороге столкнулись Hyundai и Mitsubishi, последний после удара опрокинулся на крышу.Прибывшие на место спасатели выяснили, что людей из машин вытащили очевидцы. Им осталось отключить аккумуляторы и с помощью спецтехники перевернуть внедорожник и оттащить с проезжей части вторую иномарку. Известно, что в ДТП пострадали трое.