ДТП в Уфе: в поселке Зинино перевернулся автомобиль с людьми
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В Уфе сегодня перевернулся автомобиль с людьми. Авария произошла около 11:00 в Зинино, сообщает сайт Newsbash.ru.
Прибывшие на место спасатели выяснили, что людей из машин вытащили очевидцы. Им осталось отключить аккумуляторы и с помощью спецтехники перевернуть внедорожник и оттащить с проезжей части вторую иномарку. Известно, что в ДТП пострадали трое.
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