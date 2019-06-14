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ДТП в Уфе: в поселке Зинино перевернулся автомобиль с людьми

Добавлено: 14.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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ДТП в Уфе: в поселке Зинино перевернулся автомобиль с людьми

В Уфе сегодня перевернулся автомобиль с людьми. Авария произошла около 11:00 в Зинино, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По данным Управления гражданской защиты, на дороге столкнулись Hyundai и Mitsubishi, последний после удара опрокинулся на крышу.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что людей из машин вытащили очевидцы. Им осталось отключить аккумуляторы и с помощью спецтехники перевернуть внедорожник и оттащить с проезжей части вторую иномарку. Известно, что в ДТП пострадали трое.

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