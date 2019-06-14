В Давлекановском районе подросток изнасиловал 88-летнюю пенсионерку
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Жуткий случай произошел накануне в одном из сел Давлекановского района Башкирии. Как сообщил источник в правоохранительных органах, неизвестный проник в дом к 88-летней пенсионерке и изнасиловал ее.
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