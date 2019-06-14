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В Давлекановском районе подросток изнасиловал 88-летнюю пенсионерку

Добавлено: 14.06.19
Просмотров: 95
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Давлекановский район
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В Давлекановском районе подросток изнасиловал 88-летнюю пенсионерку

Жуткий случай произошел накануне в одном из сел Давлекановского района Башкирии. Как сообщил источник в правоохранительных органах, неизвестный проник в дом к 88-летней пенсионерке и изнасиловал ее.

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Вскоре был задержан подозреваемый – им оказался 16-летний житель соседнего села. Сейчас молодой человек задержан, в содеянном он признался. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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