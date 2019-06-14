В Уфе из люльки погрузчика выпали рабочие, один погибший

В Уфе сегодня перевернулся погрузчик с рабочими. Несчастный случай произошел на улице Трамвайной, 2/3, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как сообщает Гострудинспекция, бригада ООО «Сатурн-Башкирия» работала на вилочном погрузчике с самодельной люлькой. Когда мужчины устанавливали рекламный баннер на фасаде строительного супермаркета, машина накренилась. Двое рабочих выпали из люльки с высоты 6 метров. 62-летний мужчина погиб на месте, его 57-летний напарник госпитализирован.

«Гострудинспекцией начато расследование произошедшего группового несчастного случая, в ходе которого будут выяснены обстоятельства случившегося, определены причины и виновные лица», – гласит официальное заявление ведомства.

Также помощь медиков понадобилась водителю, у него диагностирована травма ноги.