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В Уфе из люльки погрузчика выпали рабочие, один погибший

Добавлено: 14.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе из люльки погрузчика выпали рабочие, один погибший

В Уфе сегодня перевернулся погрузчик с рабочими. Несчастный случай произошел на улице Трамвайной, 2/3, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщает Гострудинспекция, бригада ООО «Сатурн-Башкирия» работала на вилочном погрузчике с самодельной люлькой. Когда мужчины устанавливали рекламный баннер на фасаде строительного супермаркета, машина накренилась. Двое рабочих выпали из люльки с высоты 6 метров. 62-летний мужчина погиб на месте, его 57-летний напарник госпитализирован.

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Также помощь медиков понадобилась водителю, у него диагностирована травма ноги.
«Гострудинспекцией начато расследование произошедшего группового несчастного случая, в ходе которого будут выяснены обстоятельства случившегося, определены причины и виновные лица», – гласит официальное заявление ведомства.

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