В Уфе оперативники обнаружили в фургоне 225 кг насвая

Больше двухсот килограммов наркотического вещества насвая изъяли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики. Фургон задержали, когда он встал под разгрузку возле гаражного кооператива на улице Ленина, сообщает сайт Newsbash.ru.





По накладной в картонных коробках значились бананы. Однако вместо фруктов оперативники обнаружили вещество растительного происхождения темно-зеленого цвета с едким запахом.

Насвай перевозил 29-летний безработный уроженец Пермского края. Он «раскидывал» его в разные точки Уфы. Такой крупный груз должен был распространятся как оптом, так и в розницу. В гараже злоумышленника полицейские нашли мешок еще с 38 килограммами табачной смеси.Ранее задержанный не попадал в поле зрения правоохранительных органов. По словам молодого человека, сначала он перебивался случайными заработками, но после решил заняться оптовой продажей насвая в башкирской столице.Сейчас полицейские устанавливают грузоотправителя и получателя вредного для здоровья товара. А задержанный молодой человек привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Башкортостан.