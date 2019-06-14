Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе оперативники обнаружили в фургоне 225 кг насвая

В Уфе оперативники обнаружили в фургоне 225 кг насвая

Добавлено: 14.06.19
Просмотров: 53
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе оперативники обнаружили в фургоне 225 кг насвая

Больше двухсот килограммов наркотического вещества насвая изъяли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики.  Фургон задержали, когда он встал под разгрузку возле гаражного кооператива на улице Ленина, сообщает сайт Newsbash.ru.

По накладной в картонных коробках значились бананы. Однако вместо фруктов оперативники обнаружили вещество растительного происхождения темно-зеленого цвета с едким запахом.

В Уфе из люльки погрузчика выпали рабочие, один погибший

Читайте также:

В Уфе из люльки погрузчика выпали рабочие, один погибший
Насвай перевозил 29-летний безработный уроженец Пермского края. Он «раскидывал» его в разные точки Уфы. Такой крупный груз должен был распространятся как оптом, так и в розницу. В гараже злоумышленника полицейские нашли мешок еще с 38 килограммами табачной смеси.

Ранее задержанный не попадал в поле зрения правоохранительных органов. По словам молодого человека, сначала он перебивался случайными заработками, но после решил заняться оптовой продажей насвая в башкирской столице.

Сейчас полицейские устанавливают грузоотправителя и получателя вредного для здоровья товара. А задержанный молодой человек привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Башкортостан.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Салавате задержали молодую пару с крупной партией наркотиков
Происшествия
В Салавате задержали молодую пару с крупной партией наркотиков
В Салаватском районе устанавливают личность женщины найденной в реке
Происшествия
В Салаватском районе устанавливают личность женщины найденной в реке
В Стерлитамаке задержали распространителей наркотиков
Происшествия
В Стерлитамаке задержали распространителей наркотиков
В Баймакском районе Башкирии арестовали конокрада из Челябинской области
Происшествия
В Баймакском районе Башкирии арестовали конокрада из Челябинской области
В Уфе ищут родителей 5-летнего мальчика
Происшествия
В Уфе ищут родителей 5-летнего мальчика
В Кумертау мужчина ограбил местный магазин
Происшествия
В Кумертау мужчина ограбил местный магазин
В Баймакском районе задержали похитителя 10 килограммов мяса
Человек и закон
В Баймакском районе задержали похитителя 10 килограммов мяса
В Башкирии задержали извергов, жестоко избивших пенсионера
Общество / Происшествия
В Башкирии задержали извергов, жестоко избивших пенсионера
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: