В Уфе оперативники обнаружили в фургоне 225 кг насвая
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Больше двухсот килограммов наркотического вещества насвая изъяли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики. Фургон задержали, когда он встал под разгрузку возле гаражного кооператива на улице Ленина, сообщает сайт Newsbash.ru.
По накладной в картонных коробках значились бананы. Однако вместо фруктов оперативники обнаружили вещество растительного происхождения темно-зеленого цвета с едким запахом.
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Ранее задержанный не попадал в поле зрения правоохранительных органов. По словам молодого человека, сначала он перебивался случайными заработками, но после решил заняться оптовой продажей насвая в башкирской столице.
Сейчас полицейские устанавливают грузоотправителя и получателя вредного для здоровья товара. А задержанный молодой человек привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Башкортостан.
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