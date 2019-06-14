В Уфе из квартиры врача украли около 2 млн рублей не считая золотых украшений

Уфимка Лилия А., вернувшись домой 12 июня, обнаружила что из квартиры пропали 30 тысяч долларов (1 млн 950 тысяч в переводе на российские рубли) и фамильные золотые украшения, стоимость которых еще предстоит оценить, сообщает сайт Newsbash.ru



Предполагается, что преступники знали, что семьи не будет в квартире практически сутки, а также имели запасной комплект ключей, так как они действовали очень осторожно.Полиция изъяла 9 образцов отпечатков пальцев, след материи и дверной замок. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.