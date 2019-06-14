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В Стерлитамаке брат пошел на брата с ножом

Добавлено: 14.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке брат пошел на брата с ножом

В башкирской полиции сообщили, что в Стерлитамаке 26-летний подозреваемый напал с ножом на собственного брата, сообщает сайт Newsbash.ru.

Уточняется, что в дежурную часть позвонила женщина, которая сообщила, что между ее сыновьями произошел конфликт, по итогам которого один из мужчин был ранен ножом.

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Установлено, что у нападавшего и его 28-летнего брата было застолье, которое закончилось конфликтом. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что после того, как младший брат ударил ножом старшего, он спокойно ушел в комнату смотреть телевизор.

Когда домой пришла мать, она увидела сына без сознания, врачи диагностировали у него тяжелые ножевые ранения.

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