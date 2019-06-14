В Стерлитамаке брат пошел на брата с ножом

В башкирской полиции сообщили, что в Стерлитамаке 26-летний подозреваемый напал с ножом на собственного брата, сообщает сайт Newsbash.ru.



Уточняется, что в дежурную часть позвонила женщина, которая сообщила, что между ее сыновьями произошел конфликт, по итогам которого один из мужчин был ранен ножом.

Установлено, что у нападавшего и его 28-летнего брата было застолье, которое закончилось конфликтом. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что после того, как младший брат ударил ножом старшего, он спокойно ушел в комнату смотреть телевизор.Когда домой пришла мать, она увидела сына без сознания, врачи диагностировали у него тяжелые ножевые ранения.