В Стерлитамаке брат пошел на брата с ножом
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В башкирской полиции сообщили, что в Стерлитамаке 26-летний подозреваемый напал с ножом на собственного брата, сообщает сайт Newsbash.ru.
Уточняется, что в дежурную часть позвонила женщина, которая сообщила, что между ее сыновьями произошел конфликт, по итогам которого один из мужчин был ранен ножом.
Когда домой пришла мать, она увидела сына без сознания, врачи диагностировали у него тяжелые ножевые ранения.
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