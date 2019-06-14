В Нефтекамске погибла беременная женщина: медики никак не могли решить кто должен заниматься пациенткой

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациентки из Башкирии. Сотрудники ведомства считают, что медики ненадлежащим образом исполняли свои профессиональные обязанности, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как рассказал корреспонденту «Коммерсанта» адвокат семьи погибшей, 42-летняя жительница Нефтекамска с осложнениями поступила в местный роддом 18 мая. Районные медики решили направить женщину в Уфу, потому что у плода было слабое сердцебиение. На скорой беременную привезли в ГКБ имени Куватова. Столичные врачи диагностировали смерть ребенка, однако проводить кесарево сечение отказались из-за опасности хирургического вмешательства.

— Женщине рекомендовали родить самой или вернуться в Нефтекамск и сделать кесарево сечение под ответственность нефтекамских врачей, — сообщил изданию адвокат.

— Пока медики решали, что делать дальше, женщина умерла от развившегося воспалительного процесса, — передает издание.

Операция все же провели в Нефтекамске, но хирурги решили снова отправить пациентку в Уфу из-за развивающегося сепсиса. Только вот оказалось, что в медицинском реанимобиле оказалась неисправна система искусственной вентиляции легких, и транспортировка не состоялась.