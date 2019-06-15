В Бирске пьяный мужчина угнал автомобиль, чтобы вернуться к другу
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Накануне вечером в Отдел полиции по городу Бирску поступило заявление от 21-летнего мужчины. Он рассказал, что его машину марки ВАЗ-2106 угнали, сообщает сайт Newsbash.ru.
По предварительным данным, потерпевший приехал вместе со своей дочерью к родителям жены. Мужчина не планировал задерживаться надолго, поэтому оставил машину возле дома незапертой. Он оставил дочь в доме и вышел в огород к тестю. В это время тёща услышав, что машину кто-то завел и пытается уехать на ней, крикнула об этом зятю. Однако угонщик к этому времени уже успел скрыться.
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Оказалось, что подозреваемый распивал спиртные напитки в доме у своего знакомого. В какой-то момент у них закончился алкоголь, и тогда он решил отправиться в магазин за добавкой. По пути мужчина увидел машину, которая оказалась открытой, и решил покататься. В гости к другу он вернулся уже не пешком, а на чужой машине. Однако долго наслаждаться новым «приобретением» ему не довелось – за ним пришли сотрудники полиции.
По факту угона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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