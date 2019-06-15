Судмедэксперт при МВД считает, что сбежавшей семье Хайруллиных нужно вернуться с повинной

История Луизы Хайруллиной не закончена и день ото дня обрастает новыми версиями и слухами. Рассказать свою точку зрения мы попросили заведующего кафедрой судебной медицины БГМУ Председателя общественного совета МВД России по РБ Айрата Халикова.







«История достаточно интересная, интригующая, как во многих сериалах. Наши преступники явились героями кинематографа, не только российского, но и зарубежного. Еще более интересна реакция со стороны общества. То есть на сегодняшний день мы ощущаем огромный накат волны социального одобрения, имеем огромной количество отзывов, комментариев, хэштег «Луиза Беги» и видим, что общество ее поддерживает. Анализируя ситуацию, с одной стороны мы имеем доводы, размышления со стороны родственников, коллег. С другой мы имеем неопровержимые факты ситуации, доказательства совершенного преступления, и что вся эта акция была продумана задолго заранее. Они преследовали, скорее всего, две цели. Во-первых, получить какую-ту сумму денег, в данном случае 23-25 (по некоторым источникам) млн рублей. Во-вторых, следующая их цель не отдавать каких-либо кредитов, долгов. Все говорит против них. Это произошло не спонтанно, никто, скорее всего, к этому их не подводил искусственно. В общем-то, это их совместное решение и, скорее всего, автор – супруг. Он проработал 4 года в банках, нигде не задерживался, в последнее время официально вообще был безработным. Я думаю, что это все было спланировано. И «подбил», скорее всего, на это дело он ее. В конечном счете мы вышли к такой истории, которая кардинально отличается от других историй, связанными с грабежами, разбойными нападениями на банки, когда это происходит с помощью оружия. Такая поддержка в сторону наших героев потому, что пропал не один человек, а целая семья, даже кота с собой взяли, сели в машину и исчезли. Скорее всего, они уже за пределами страны. Они могли уехать в Казахстан, потому что пересечь границу законными или незаконными путями великое множество. Также они могли с помощью родственников, знакомых уехать в Таджикистан, так как супруг является гражданином Таджикистана. Что может иметь явно криминальный оттенок в данной ситуации, так это награда 1 миллион рублей за их поимку. В данном случае есть фотографии пропавших, известна машина, на которой они передвигались. Их могут найти те люди, которых ни сколько этот миллион будет интересовать, а та сумма, которая находится у них. Сложно сказать, чем может закончиться эта история. Конечно, преступников всегда нужно находить. Чем быстрее, тем лучше, чтобы не было подобных примеров, чтобы у людей не возникало подобного желания, потому что могут пострадать невинные люди. В данном случае мы имеем дело не с разбоем. Для нас чрезвычайно важно, чтобы люди не становились на этот путь зарабатывания денег, потому что это приведет к очень пагубным последствиям. Учитывая, что это не разбой, не грабеж, это присвоение денег должностным лицом, если их все-таки поймают, максимальное наказание – до 10 лет в отношении нее. Если часть вины возьмет на себя ее супруг, как отец, что он ее вынудил, учитывая двух несовершеннолетних детей, срок будет значительно меньше. Будет зависеть от того, как будут развиваться обстоятельства дальше. Общество им поможет. Я считаю, что им нужно вернуться».

Напомним, инцидент произошел 27 мая в городе Салавате. По предварительным данным, 36-летняя старший кассир «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина похитила из кассы свыше 23 миллионов рублей и скрылась вместе со всей своей семьей.



В отношении кассира возбуждено уголовное дело. Громкая история исчезновения четырех человек в Салавате вышла в федеральный эфир. В программе Андрея Малахова на телеканале «Россия-1» близкие и друзья Луизы рассказали о семье и возможных мотивах похищения крупной суммы денег из банковской кассы. Отец Луизы считает, что дочь не виновата и в этой истории может быть только криминальный след.