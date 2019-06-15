В Иглинском районе главный архитектор попался на взятке
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В Башкирии чиновника районной администрации подозревают во взяточничестве. Мужчина хотел бесплатно получить квартиру в новом доме, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Позже фирма обанкротилась, строительство домов заморозилось. В настоящее время проводятся следственные действия.
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