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В Иглинском районе главный архитектор попался на взятке

Добавлено: 15.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Иглинский район
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В Иглинском районе главный архитектор попался на взятке

В Башкирии чиновника районной администрации подозревают во взяточничестве. Мужчина хотел бесплатно получить квартиру в новом доме, сообщает сайт Newsbash.ru.

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На взятке поймали главного архитектора Иглинского района. В 2015 году в администрацию обратился руководитель строительной фирмы, ему требовалось разрешение на возведение трех трехэтажных домов. Однако у компании не было проектной документации. Зная это, чиновник предложил мужчине сделку – он даст разрешение на строительство, если получит квартиру в одном из домов. Руководитель компании согласился.
Позже фирма обанкротилась, строительство домов заморозилось. В настоящее время проводятся следственные действия.

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