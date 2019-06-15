Авария в Куюргазинском районе: два человека погибли при столкновении Mercedes G-Class и ВАЗ-2110

В субботу, 15 июня, около 17 часов в Куюргазинском районе Башкирии на 389-м километре автодороги Магнитогорск — Ира столкнулись автомобили Mercedes G-Class и ВАЗ-2110. Авария произошла на дороге Мраково — Кумертау, сообщает сайт Newsbash.ru.



— 45-летний водитель отечественного автомобиля и его пассажир, жители города Салавата, скончались до приезда скорой. Из внедорожника обратились за медицинской помощью две пассажирки 18 и 20 лет, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по РБ.

Обстоятельства ДТП выясняются, на месте происшествия работают полиция и другие службы.