Авария в Куюргазинском районе: два человека погибли при столкновении Mercedes G-Class и ВАЗ-2110
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В субботу, 15 июня, около 17 часов в Куюргазинском районе Башкирии на 389-м километре автодороги Магнитогорск — Ира столкнулись автомобили Mercedes G-Class и ВАЗ-2110. Авария произошла на дороге Мраково — Кумертау, сообщает сайт Newsbash.ru.
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— 45-летний водитель отечественного автомобиля и его пассажир, жители города Салавата, скончались до приезда скорой. Из внедорожника обратились за медицинской помощью две пассажирки 18 и 20 лет, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по РБ.Обстоятельства ДТП выясняются, на месте происшествия работают полиция и другие службы.
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