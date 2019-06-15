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Авария в Куюргазинском районе: два человека погибли при столкновении Mercedes G-Class и ВАЗ-2110

Добавлено: 15.06.19
Просмотров: 85
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Куюргазинский район
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Авария в Куюргазинском районе: два человека погибли при столкновении Mercedes G-Class и ВАЗ-2110

В субботу, 15 июня, около 17 часов в Куюргазинском районе Башкирии на 389-м километре автодороги Магнитогорск — Ира столкнулись автомобили Mercedes G-Class и ВАЗ-2110. Авария произошла на дороге Мраково — Кумертау, сообщает сайт Newsbash.ru

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— 45-летний водитель отечественного автомобиля и его пассажир, жители города Салавата, скончались до приезда скорой. Из внедорожника обратились за медицинской помощью две пассажирки 18 и 20 лет, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по РБ. 
Обстоятельства ДТП выясняются, на месте происшествия работают полиция и другие службы.

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