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Авария в Бирском районе: погиб ребенок при столкновении Volkswagen Polo и Skoda Fabia

Добавлено: 17.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
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Авария в Бирском районе: погиб ребенок при столкновении Volkswagen Polo и Skoda Fabia

В Бирском районе Башкирии при столкновении двух иномарок погиб ребенок. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции РБ Динар Гильмутдинов, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Авария произошла вчера, 16 июня, около 19:00. На трассе Уфа – Янаул столкнулись встречные Volkswagen Polo и Skoda Fabia.

Водителя и трех пассажиров первой иномарки – 11-летнего ребенка и двух женщин 23 и 33 лет – госпитализировали. К сожалению, ребенок скончался в больнице. Водителю и пассажирам второго автомобиля тоже понадобилась медпомощь. Мужчину, 39-летнюю женщину и двух детей 3 и 15 лет доставили в больницу.Обстоятельства ДТП уточняются.

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