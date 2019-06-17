Авария в Бирском районе: погиб ребенок при столкновении Volkswagen Polo и Skoda Fabia
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В Бирском районе Башкирии при столкновении двух иномарок погиб ребенок. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции РБ Динар Гильмутдинов, сообщает сайт Newsbash.ru.
Водителя и трех пассажиров первой иномарки – 11-летнего ребенка и двух женщин 23 и 33 лет – госпитализировали. К сожалению, ребенок скончался в больнице. Водителю и пассажирам второго автомобиля тоже понадобилась медпомощь. Мужчину, 39-летнюю женщину и двух детей 3 и 15 лет доставили в больницу.Обстоятельства ДТП уточняются.
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