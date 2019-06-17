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В Нуримановском районе барсук выбежавший на дорогу спровоцировал аварию

Добавлено: 17.06.19
Просмотров: 94
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нуримановский район
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В Нуримановском районе барсук выбежавший на дорогу спровоцировал аварию

В Башкирии произошло серьезное ДТП с опрокидыванием. Авария чуть не закончилась трагедией в Нуримановском районе республики. Со слов очевидцев, во всем виноват барсук, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Башкирии на трассе в Нуримановском районе автомобиль на полном ходу вылетел с трассы в кювет и опрокинулся. Водители, проезжавшие мимо, в срочном порядке начали оказывать автолюбителю первую помощь. Водитель пояснил: ему пришлось уворачиваться от барсука, который выбежал на дорогу.

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К слову, увернуться не получилось: барсука автомобиль все-таки переехал. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. По предварительным данным пострадавших в аварии нет.

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