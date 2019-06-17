ДТП в Кумертау: в перевернувшейся Мазде застряли пассажиры
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Около 6 часов утра в Кумертау произошло ДТП: «Мазда» опрокинулась на крышу. В результате аварии оказались травмированы двое 26-летних мужчин и две 19-летние девушки, сообщает Госкомитет по ЧС.
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