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ДТП в Кумертау: в перевернувшейся Мазде застряли пассажиры

Добавлено: 17.06.19
Просмотров: 102
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кумертау
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ДТП в Кумертау: в перевернувшейся Мазде застряли пассажиры

Около 6 часов утра в Кумертау произошло ДТП: «Мазда» опрокинулась на крышу. В результате аварии оказались травмированы двое 26-летних мужчин и две 19-летние девушки, сообщает Госкомитет по ЧС.

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Двое пострадавших оказались заблокированы внутри иномарки. Выехавшие на место происшествия спасатели высвободили людей и передали их медикам скорой помощи. На месте работает полиция, выясняются обстоятельства случившегося.

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