ДТП в Кумертау: в перевернувшейся Мазде застряли пассажиры

Около 6 часов утра в Кумертау произошло ДТП: «Мазда» опрокинулась на крышу. В результате аварии оказались травмированы двое 26-летних мужчин и две 19-летние девушки, сообщает Госкомитет по ЧС.



Двое пострадавших оказались заблокированы внутри иномарки. Выехавшие на место происшествия спасатели высвободили людей и передали их медикам скорой помощи. На месте работает полиция, выясняются обстоятельства случившегося.