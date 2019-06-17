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В Янаульском районе бабушка с внучкой отравились в бане угарным газом

Добавлено: 17.06.19
Просмотров: 80
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Янаульский район
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В Янаульском районе бабушка с внучкой отравились в бане угарным газом

Накануне поздним вечером в Янаульском районе в бане обнаружили тела 57-летней женщины и 2-летней девочки. Предположительно, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Погибших нашли их родственники. Региональный Следком проводит проверку по данному факту, для установления точной причины смерти назначена экспертиза.

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