Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Бакалинском районе неизвестные люди в форме целились из оружия по людям

В Бакалинском районе неизвестные люди в форме целились из оружия по людям

Добавлено: 17.06.19
Просмотров: 41
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бакалинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Бакалинском районе неизвестные люди в форме целились из оружия по людям

В Башкирии неизвестные в форме целились из оружия по людям. Инцидент произошел 9 июня в Бакалах на пруду Мелькенка. Испуганные люди сняли происходящее на видео, сообщает сайт Newsbash.ru.


«Не успели мы подъехать, как один из людей в форме начал в нас прицельно целиться и ругаться бранью, на что мы быстро уехали. Мы обратились в полицию Бакалов, от увиденного они были в шоке», — рассказал очевидец.
В региональном МВД сообщили, что по заявлению гражданина проводиться проверка.
В Бакалинском районе во время сабантуя лошадь с наездником влетела в толпу людей

Читайте также:

В Бакалинском районе во время сабантуя лошадь с наездником влетела в толпу людей
«Устанавливаются личности граждан, зафиксированных на видеозаписи. После окончания проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Необходимо отметить, что люди, фигурирующие на видеозаписи, одеты не в форму сотрудников органов внутренних дел, и в ходе проверки также устанавливается их профессиональная принадлежность и право на владение оружием»,- рассказали в пресс-службе ведомства. 

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Белорецком районе женщина с ребенком едва не упали с подъемника
Происшествия
В Белорецком районе женщина с ребенком едва не упали с подъемника
В Бакалинском районе во время сабантуя лошадь с наездником влетела в толпу людей
Происшествия
В Бакалинском районе во время сабантуя лошадь с наездником влетела в толпу людей
В Салаватском районе браконьеры стреляли в лебедей
Происшествия
В Салаватском районе браконьеры стреляли в лебедей
В Белорецком районе уволили полицейского избившего свою подчиненную
Происшествия
В Белорецком районе уволили полицейского избившего свою подчиненную
В Башкирии уволили полицейского, который сбросил пожилого человека со скамейки
Происшествия
В Башкирии уволили полицейского, который сбросил пожилого человека со скамейки
В Бирском районе мажоры обстреляли проезжающий мимо автомобиль
Происшествия
В Бирском районе мажоры обстреляли проезжающий мимо автомобиль
В Туймазинском районе неизвестные разобрали забор сельского кладбища
Происшествия
В Туймазинском районе неизвестные разобрали забор сельского кладбища
В Сибае прошел первый этап соревнований по стрельбе среди полицейских
Спорт
В Сибае прошел первый этап соревнований по стрельбе среди полицейских
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: