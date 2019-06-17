В Бакалинском районе неизвестные люди в форме целились из оружия по людям
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В Башкирии неизвестные в форме целились из оружия по людям. Инцидент произошел 9 июня в Бакалах на пруду Мелькенка. Испуганные люди сняли происходящее на видео, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Не успели мы подъехать, как один из людей в форме начал в нас прицельно целиться и ругаться бранью, на что мы быстро уехали. Мы обратились в полицию Бакалов, от увиденного они были в шоке», — рассказал очевидец.В региональном МВД сообщили, что по заявлению гражданина проводиться проверка.
«Устанавливаются личности граждан, зафиксированных на видеозаписи. После окончания проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Необходимо отметить, что люди, фигурирующие на видеозаписи, одеты не в форму сотрудников органов внутренних дел, и в ходе проверки также устанавливается их профессиональная принадлежность и право на владение оружием»,- рассказали в пресс-службе ведомства.
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