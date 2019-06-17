Авария в Туймазинском районе: на перекрестке столкнулись «БМВ» и «Киа», погибла женщина
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На перекрестке в Башкирии столкнулись «БМВ» и «Киа», один человек погиб. Крупная авария произошла сегодня утром, 17 июня, на 1307 км трассы М-5 в Туймазинском районе, сообщает сайт Newsbash.ru.
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