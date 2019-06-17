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Авария в Туймазинском районе: на перекрестке столкнулись «БМВ» и «Киа», погибла женщина

Добавлено: 17.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
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Авария в Туймазинском районе: на перекрестке столкнулись «БМВ» и «Киа», погибла женщина

На перекрестке в Башкирии столкнулись «БМВ» и «Киа», один человек погиб. Крупная авария произошла сегодня утром, 17 июня, на 1307 км трассы М-5 в Туймазинском районе, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, за рулем «БМВ икс-5» находился 74-летний местный житель. По предварительной информации, при выезде со второстепенной дороги мужчина не уступил дорогу водителю «Киа». В результате столкновения 46-летняя женщина – пассажирка «Киа» — скончалась на месте аварии. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

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