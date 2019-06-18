В одном из общежитий Стерлитамака голый мужчина приставал к жильцам
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В Башкирии еще один странный мужчина попал в объектив камеры смартфона. На этот раз Стерлитамак: в одном из общежитий разгуливал голый мужчина. На замечания соседей он не реагировал, сообщает сайт Newsbash.ru.
Накануне жители одного из общежитий Стерлитамака стали свидетелями неприятной картины. По лестничной клетке бегал голый мужчина. Горожане говорят, что нудист живет в этом же доме. При этом подобное поведение он показывал и раньше.
В этом году Стерлитамак уже прославился своими обнаженными жителями. На всю страну прогремела девушка, которая бегала по улице Гоголя в чем мать родила. Тогда свидетели происходящего предположили, что горожанка находится под воздействием наркотических средств.
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