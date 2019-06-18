В Баймакском районе школу поселка Старый Сибай признали полностью аварийной
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На вопиющую ситуацию пожаловались родители посёлка Старый Сибай Баймакского района. Местную школу эксперты признали частично аварийной еще в 2013 году. Тогда было установлено, что поврежден фундамент и несущие конструкции здания. Поврежденную половину закрыли, а местные власти обязали сделать в ней капитальный ремонт. Однако чиновники проигнорировали рекомендации, сообщает сайт Newsbash.ru.
В июне 2018 года прокурор района потребовал во время летних каникул тщательно изучить техническое состояние старосибайской школы. Однако и тут администрация района и школы не отреагировали на требование, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.
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Суд обязал закрыть учебное заведение. В настоящее время ведется согласование и утверждение проектной документации для строительства новой школы. Дети переведены на обучение в город Сибай, сообщает пресс-служба ведомства.
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